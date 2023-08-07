Короткое замыкание стало основной причиной пожаров в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три пожара ликвидировали подразделения противопожарной службы Тюменской области за прошедшую неделю, с 31 июля по 6 августа, сообщает ведомство. Основной причиной пожаров в эти стало короткое замыкание электропроводки.

Реагировали на дорожно-транспортные происшествия 5 раз, 8 человек травмировано, 3 погибло.

Уважаемые жители и гости Тюменской области соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номерам экстренных служб "101" или "112".