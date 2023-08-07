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Короткое замыкание стало основной причиной пожаров в Тюменской области

Происшествия, 10:02 07 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три пожара ликвидировали подразделения противопожарной службы Тюменской области за прошедшую неделю, с 31 июля по 6 августа, сообщает ведомство. Основной причиной пожаров в эти стало короткое замыкание электропроводки.

Реагировали на дорожно-транспортные происшествия 5 раз, 8 человек травмировано, 3 погибло.

Уважаемые жители и гости Тюменской области соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номерам экстренных служб "101" или "112".

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