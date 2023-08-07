Тюменцы собирают зубы древних акул в турах с палеонтологами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Группы туристов из Тюмени возят на "Акулий пляж" в Свердловскую область. Здесь отдыхающие вместе с исследователями находят зубы древних акул и останки других видов рыб.

Владимир Ордовский называет себя исследователем эоцена Западной Сибири. Он рассказал, что в 2020 году тюменские "моржи" случайно наткнулись на эту точку, потом сюда приехали специалисты и установили, что место достаточно перспективное и интересное с точки зрения находок.

"На протяжении последних 200 миллионов лет на территории нашего края большую часть времени сохранялся тепловодный морской бассейн с богатым биоразнообразием. 40 миллионов лет назад Западно-Сибирское море простиралось от Надыма на севере до Тургайского прогиба на юге, от Урала на западе и почти до Новосибирска на востоке. В слоях верхнего эоцена возрастом около 40 миллионов лет находят зубы акул, пластинки скатов, фрагменты костистых рыб и многое другое. Среди всего этого могут попадаться уникальные находки редчайших видов и даже видов-эндемиков", – сказал он.

За все время выездов в Свердловскую область находили останки черепах, морских змей и ежей, крокодиловой фауны. На этой территории были и виды, обитавшие вдоль побережья Западно-Сибирского моря. Помимо палеонтологических находок здесь обнаруживают и археологические – обломки древних сосудов с орнаментом, древние монеты. Также здесь можно найти яшму, агат, горный хрусталь.

"Люди приезжают сюда за сувенирами, чтобы намыть своими руками зубы акул, а ученые приезжают за открытиями. У некоторых есть необходимость выехать на природу, оторваться от цивилизации, можно отдохнуть, искупаться", – добавил палеонтолог.

Тур предпочитают как одиночки, так и семьи с маленькими детьми. Степан и Анастасия Мироночевы нашли много зубов акул и ракушки.

"Собрали много разных зубов. Найти их было не так уж и трудно, но понадобились усилия. Сохраним их на память. На этом месте раньше было море, сейчас здесь речка. Акулы вымерли очень давно", – рассказали дети.

На территории Тюменской области есть подобные реки, говорит Владимир Ордовский, но палеонтологи держат их названия в секрете. Эти места недостаточно исследованы, они являются стратегическими с точки зрения науки, пока туристов туда не возят.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин