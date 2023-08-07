Экстренная помощь скорой в выходные дни потребовалась 522 тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 58 жителей Тюмени и Тюменского района получили помощь скорой в выходные дни, 5 и 6 августа. В экстренной форме поступило 522 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 475 пациентов, сообщает областной департамент здравоохранения.

С 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 604 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 66 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригад.