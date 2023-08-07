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Четыре новые машины пополнили автопарк больницы в Ярковском районе

Общество, 16:08 07 августа 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Четыре машины поступили в областную больницу №24 Ярковского района в 2023 году. С момента появления нового транспорта в ФАПе д. Варвара с начала года уже выполнено более двух тысяч выездов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Отрабатываем все вызовы, поступающие от населения. Осуществляем обход, патронаж и доставляем анализы в районную больницу. Если есть показания для госпитализации пациента, не теряем времени в ожидании бригады скорой помощи, везем больного в приемное отделение в комфорте", - сказала водитель больницы Зифанур Хисамутдинова.

Добавим, д. Варвара - крупный населенный пункт Ярковского района. Здесь проживает 812 человек, из которых 210 детей и 165 человек старшего поколения. Все население обслуживается в ФАПе областной больницы №24. Благодаря появлению нового автомобиля, фельдшеры теперь могут выезжать не только к жителям деревни, но и к пациентам близлежащих поселков.

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