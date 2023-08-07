Тюменский театр "Гелиос" выступит с шоу в Нижневартовске

| Фото: vk.com/helios_show | Фото: vk.com/helios_show

Театр оригинального жанра "Гелиос" представит уличный спектакль "Сибирь. Начало" в Нижневартовске 10 августа в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество".

Как написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на своей странице во ВКонтакте, постановка вошла в список "72 повода любить Тюменскую область еще сильнее" и по предложению губернатора Александра Моора будет представлен на 80-летии Тюменской области в 2024 году.

Театр "Гелиос" стал победителем конкурса грантов губернатора для СО НКО по итогам конкурса 2023 года.

"Каждый проект – это большая творческая работа команды артистов, это яркое незабываемое шоу! Ко Дню области "Гелиос" готовит новый подарок и покажет представление "Ворожба". Огненное шоу состоится 19 августа в 20 часов 30 минут у Конторы пароходства", - рассказала Майер.