Тюменцам рассчитают пособие по безработице по новым правилам

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Пособие по безработице рассчитывается по новым правилам. Теперь его исчисляют из среднего заработка за три месяца работы, которые шли до месяца увольнения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Если в заявленный период не было дохода или был больничный, то используется другой, ближайший к месяцу увольнения, в пределах 12 месяцев. В случае, если в течение года у работника нет трех полных месяцев, то используются второй или первый полностью отработанный месяц.

Работодатель рассчитывает средний заработок, исходя из фактически отработанного времени, когда сотрудник был в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, уволен с военной службы по призыву или отработал менее одного месяца.

Получить консультацию по новым правилам исчисления среднего заработка можно в отделениях кадрового центра "Работа России" по месту нахождения.