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Автозапчасти и инструменты отправили тюменцы бойцам в зону СВО

Общество, 15:35 07 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Шесть автомобилей с гуманитарной помощью отправились из Тюмени в зону СВО 7 августа. В составе груза — запчасти для автомобилей, аккумуляторы, стартеры, карбюраторы, масла, фильтры, а также инструменты и инженерное оборудование.

Дополнительную помощь доставят в тюменские подразделения, сообщает информационный центр регионального правительства.

Как отметил председатель организации "Ветераны Пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, по поручению губернатора отрабатываются все обращения от подразделений.

Напомним, что помочь нашим бойцам можно, приняв участие в акции "100 миллионов для Победы".

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# гуманитарная помощь , СВО

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