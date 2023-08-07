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Новое здание главного корпуса районной больницы построят в Сладково

Общество, 15:46 07 августа 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Новое здание главного корпуса районной больницы построят в селе Сладково Тюменской области. Проектно-сметную документацию разработают по поручению губернатора Александра Моора, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое", - отметил губернатор по итогам рабочей поездки в Сладковский район.

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В настоящее время в структуру Сладковской районной больницы входят: поликлиника на 354 посещений в смену; две врачебные амбулатории на 78 посещений в смену; одна участковая больница на 47 посещений в смену; 26 фельдшерско-акушерских пунктов; многопрофильный круглосуточный стационар на 74 койки; дневной стационар на 31 койко-место; отделение скорой медицинской помощи.

В 2021-2023 годах для учреждения приобрели 100 единиц оборудования, в том числе рентгеновский аппарат, цифровой маммограф, два УЗИ-аппарата, эндоскопическое оборудование и другое.

Укомплектованность больницы врачами составляет 98,4%, потребности в среднем медицинском персонале нет. В 2023 году после окончания обучения ожидается трудоустройство двух врачей-терапевтов участковых.

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# Александр Моор , больницы , Сладковский район

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