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В Тюмени завершают благоустройство двора дома №152 на улице Широтной

Общество, 17:42 07 августа 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Благоустройство двора дома №152 на ул. Широтной в Тюмени выходит на финишную прямую, сообщает администрация города.

Здесь заменили сети теплоснабжения, с помощью дождеприемных колодцев, ливневой канализации и водоотводных лотков строители создали систему водоотведения. Теперь весь комплекс благоустройства завершается.

Во дворе проложили проезды, парковку на 20 мест, тротуары. У жителей появились современная детская площадка, новые скамейки, урны, контейнерные площадки.

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На этой территории раньше не было ни тротуара пешеходу, ни нормального проезда для автомобилистов. Все изменилось после того, как пару лет назад люди взяли ситуацию в свои руки. Они дождались опубликования на официальном сайте администрации Тюмени извещения о начале сбора предложений, проголосовали за благоустройство своего двора на общем собрании собственников и принесли решение ОСС в управу Восточного округа.

На заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды в Тюмени приняли решение внести территорию в адресный перечень и благоустроить в 2023 году. Затем жители не раз встречались и обсуждали проект будущего благоустройства. Такой подход соответствует целям и задачам нацпроекта "Жилье и городская среда".

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# благоустройство , дворы

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