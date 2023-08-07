В Тюмени завершают благоустройство двора дома №152 на улице Широтной

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Благоустройство двора дома №152 на ул. Широтной в Тюмени выходит на финишную прямую, сообщает администрация города.

Здесь заменили сети теплоснабжения, с помощью дождеприемных колодцев, ливневой канализации и водоотводных лотков строители создали систему водоотведения. Теперь весь комплекс благоустройства завершается.

Во дворе проложили проезды, парковку на 20 мест, тротуары. У жителей появились современная детская площадка, новые скамейки, урны, контейнерные площадки.

На этой территории раньше не было ни тротуара пешеходу, ни нормального проезда для автомобилистов. Все изменилось после того, как пару лет назад люди взяли ситуацию в свои руки. Они дождались опубликования на официальном сайте администрации Тюмени извещения о начале сбора предложений, проголосовали за благоустройство своего двора на общем собрании собственников и принесли решение ОСС в управу Восточного округа.

На заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды в Тюмени приняли решение внести территорию в адресный перечень и благоустроить в 2023 году. Затем жители не раз встречались и обсуждали проект будущего благоустройства. Такой подход соответствует целям и задачам нацпроекта "Жилье и городская среда".