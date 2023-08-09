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Флешмоб по приседаниям и кроссфит пройдут в Тюмени в День физкультурника

Спорт, 08:41 09 августа 2023

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Мероприятие в стиле street workout, crossfit и силового экстрима пройдет в Тюмени 12 августа, в День физкультурника. Начало в 12 часов у мультицентра "Контора пароходства", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Зрителей ждут показательные выступления, интерактив между кросс-фитом и воркаутом с привлечением зрителей, открытая тренировка по кроссфиту, а также общий флешмоб по приседаниям.

Также пройдут мастер-классы по базовым упражнениям и элементам. Спортсмены расскажут и покажут, что такое подтягивания, отжимания, а желающие смогут попробовать стойки на руках, висы и ласточки.

Также планируется провести мини-соревнования по выполнению упражнений каждого направления. В прошлом году особо популярным и зрелищными стали стритлифтинг с металлическим бревном кроссфита и соревнования по подъему мешков с песком весом в 50 кг.

Завершит праздничную программу выступление команды Street workout: статика и динамика.

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# День физкультурника , соревнования

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