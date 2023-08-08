Водители и станочники вошли в топ самых востребованных специалистов в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водители и станочники стали самыми востребованными специалистами на предприятиях Тюменской области. Также в топ вакансий вошли сварщики, электромонтажники, строители, повара, продавцы, швеи, закройщики, педагогические и медицинские работники. В целом работодателями заявлено более 25 тыс. вакансий.

Как сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров во время прямого эфира в социальных сетях Центра управления регионом 8 августа, в последние годы кадровая потребность предприятий только растет.

"В этом году на 800 человек безработных стало меньше, а по вакансиям прирост на четыре тысячи. Это говорит о том, что в текущих условиях предприятия не просто сохранили свои коллективы, объемы производства, но за счет новых заказов они их наращивают. Это сказывается и на всей цепочке поставщиков, смежников. Загрузка производств – это, прежде всего, заслуга наших производственников, которые в прошлом и текущем годах адаптировались к санкционному давлению, перестроили свои сбытовые логистические цепочки. Плюс масштабная поддержка федеральных и региональных властей", - рассказал директор департамента .

Отметим, в Тюменской области находят работу при содействии службы занятости 74 % соискателей. В качестве безработных зарегистрированы 2,5 тыс. жителей региона, что в 15 раз меньше, чем в 2020 году.

Оксана Корнеенкова