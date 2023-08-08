Тюменец украл у знакомой 80 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

80 тыс. рублей с банковского счета украл у знакомой 31-летний тюменец. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

С заявлением о краже в полицию обратилась жительница областного центра 1983 г.р. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неоднократно судимый 31-летний мужчина.

Он рассказал, что недавно распивал алкоголь в квартире у заявительницы. В ходе беседы он узнал, что у хозяйки на банковском счете есть деньги в крупном размере. Затем он незаметно взял ее телефон, извлек из него сим-карту, вставил ее в свой телефон и перевел все деньги на счёт родственницы своего товарища, сказав, что эти деньги принадлежат ему. Похищенную сумму злоумышленник потратил на личные нужды.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.