Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе дворовых экологических праздников

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Конкурс дворовых экологических праздников запускает Фонд "ЭРА", который продлится до 17 октября 2023 года. Тюменцы могут провести мероприятие по готовой инструкции, выиграть контейнеры для раздельного сбора отходов и поездку в Москву на церемонию награждения лауреатов Всероссийской экологической премии "Экопозитив", сообщает пресс-служба lвижения ЭКА.

"Дворовые экологические праздники, как показывает опыт, один из самых простых и понятных способов донести до местных жителей информацию о важности ответственного обращения с отходами. Чтобы эти мероприятия были не разовыми, а переросли в системные проекты, для самых активных участников у нас предусмотрены подарки – контейнеры для раздельного сбора отходов", – сказала инициатор акции Екатерина Олейник.

Организаторы подготовили пошаговую инструкцию и примеры активностей, которые можно проводить на мероприятии. Подробности об условиях участия можно узнать на сайте.