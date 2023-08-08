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Тюменская область вошла в пятерку субъектов с наименьшим объёмом незаконных рубок леса

Общество, 17:32 08 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В число пяти российских регионов с наименьшим объемом незаконных рубок вошла Тюменская область. Ущерб от черных лесорубов за полугодие составил 7,5 тыс. куб. м древесины, что в шесть раз меньше чем в Иркутской области – 46 тыс. куб. м, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

По данным Рослесхоза, сокращение объема незаконной рубки, в первую очередь, связано с увеличением кратности патрулирования лесов.

"Стоит отметить и усиление контроля за оборотом древесины. Просто срубить несколько деревьев и остаться незамеченным не получится. На заготовку и перевозку каждого ствола нужны правоустанавливающие документы", - сказал начальник управления Рослесхоза Алексей Абрамов.

В региональном ведомстве подчеркнули, что специалисты лесной охраны ежедневно проверяют состояние лесов по маршрутам, где чаще всего были отмечены нарушения.

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# вырубка леса , ущерб , черные лесорубы

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