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В Тюмени проведут школу по использованию генетических технологий в почвенной зоологии

Общество, 09:39 09 августа 2023

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Школу по использованию генетических технологий в почвенной зоологии откроют в Тюмени в начале сентября. Ее проведут совместно с институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

"Ожидается большое количество аспирантов, постдоков и молодых исследователей-студентов со всей страны. Она пройдет на карбоновом полигоне, где образовательная жизнь не замирает ни на минуту", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" первый проректор Тюменского государственного университета Андрей Толстиков.

Участникам будут предложены общие лекции, мастер-классы и консультационная помощь по трем главным темам. Это генетические технологии и ДНК метабаркодирование на службе почвенной зоологии, разнообразие и метабаркодирование почвенных простейших, а также интегративная систематика и метабаркодирование жуков-стафилинид.

Напомним, в ближайшие дни на карбоновом полигоне начнут исследования старшеклассники со всего мира.

Виктория Макарова

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# карбоновый полигон , молодые ученые , ТюмГУ

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