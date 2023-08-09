На 3,5 года лишили свободы жителя Сладковского района за пьяное ДТП

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Лишение свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении назначили 38-летнему жителю Сладковского района за езду в нетрезвом виде и за ДТП, где погиб пассажир. Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на четыре года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

4 декабря 2022 года ранее судимый обвиняемый сел за руль автомобиля "Лада 211440" в состоянии алкогольного опьянения. В машине на переднем сидении находился пассажир. Обвиняемый выехал за пределы д. Малиново Сладковского района на трассу Ишим – Маслянский – Сладково в сторону с. Казанское.

Двигаясь на скорости 100 км/ч, машина съехала с дороги и несколько раз перевернулась. В результате ДТП по неосторожности пассажир получил тяжелые телесные повреждения, впоследствии потерпевший скончался.