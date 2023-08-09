Шесть лет тюрьмы и штраф грозит тюменцу за кражу компьютера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Системный блок от компьютера стоимостью 30 тыс. рублей украл тюменец из чужой квартиры. Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Тюмени 1998 г.р. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1995 г.р. Обвиняемый рассказал, что в день случившегося он проходил мимо жилого дома, расположенного на ул. Гастелло, и заметил незапертое окно одной из квартир на первом этаже. Злоумышленник залез в окно, убедился, что дома никого нет, украл системный блок и скрылся с места преступления. Краденное он сдал в комиссионный магазин. Вырученные 7 тыс. рублей потратил на личные нужды.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по ст. "Кража". В настоящий момент фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.