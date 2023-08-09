Жильцы тюменской многоэтажки сделали во дворе скамейки, цветники и книгообменник

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Самостоятельно озеленяют прилегающую территорию, создают комфортную атмосферу в подъезде, на лестничных площадках и в коридорах общего пользования жильцы дома по ул. 30 лет Победы, 142, к.1.

Руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль поблагодарил жильцов, а также совет дома за образцовое содержание многоквартирного дома и дворовой территории, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В подхездах дома висит более 70 картин. Во дворе есть скамейки и столы для совместного времяпрепровождения с соседями, свой книгообменник, цветы и многое другое.