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Жильцы тюменской многоэтажки сделали во дворе скамейки, цветники и книгообменник

Общество, 17:03 09 августа 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Самостоятельно озеленяют прилегающую территорию, создают комфортную атмосферу в подъезде, на лестничных площадках и в коридорах общего пользования жильцы дома по ул. 30 лет Победы, 142, к.1.

Руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль поблагодарил жильцов, а также совет дома за образцовое содержание многоквартирного дома и дворовой территории, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В подхездах дома висит более 70 картин. Во дворе есть скамейки и столы для совместного времяпрепровождения с соседями, свой книгообменник, цветы и многое другое.

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# благоустройство дворов , Восточный административный округ , дворы

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