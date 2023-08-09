В Тюмени и Москве покупают больше всего обручальных колец в стране

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень стала одним из лидеров среди областных центров России по количеству приобретенных жителями обручальных колец. Обручальный индекс – количество купленных колец на одну тысячу жителей – в столице Западной Сибири составил 2.8, в Москве – 3.0, подсчитали аналитики бренда SOKOLOV.

Покупка золотых украшений в среднем обходится тюменцам от 11,8 до 10,3 тыс. рублей, что намного дешевле, чем у других лидеров индекса. Пик продаж пришелся на начало лета.

В тройку лидеров попал и Екатеринбург, где на каждую 1 тыс. жителей города здесь куплено по 2,5 обручальных кольца. Екатеринбуржцы предпочитают изделия из серебра.

По сравнению первым полугодием 2022 года, продажи обручальных колец в Тюмени с января по июнь 2023 увеличились на 15%. А средний чек - на 11%. Более половины – 57 % тюменцев предпочитают золото.