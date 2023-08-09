  • 9 августа 20239.08.2023среда
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северный

О важном и интересном - t.me/tlinia

В Тюмени и Москве покупают больше всего обручальных колец в стране

Экономика, 16:41 09 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень стала одним из лидеров среди областных центров России по количеству приобретенных жителями обручальных колец. Обручальный индекс – количество купленных колец на одну тысячу жителей – в столице Западной Сибири составил 2.8, в Москве – 3.0, подсчитали аналитики бренда SOKOLOV.

Покупка золотых украшений в среднем обходится тюменцам от 11,8 до 10,3 тыс. рублей, что намного дешевле, чем у других лидеров индекса. Пик продаж пришелся на начало лета.

В тройку лидеров попал и Екатеринбург, где на каждую 1 тыс. жителей города здесь куплено по 2,5 обручальных кольца. Екатеринбуржцы предпочитают изделия из серебра.

По сравнению первым полугодием 2022 года, продажи обручальных колец в Тюмени с января по июнь 2023 увеличились на 15%. А средний чек - на 11%. Более половины – 57 % тюменцев предпочитают золото.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# молодожены , статистика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 09.08.2023Аграрии Тюменской области убали 71 га картофельных полей
18:21 09.08.2023Тюменцы представили опыт реализации механизма инфраструктурных облигаций президенту РФ
16:41 09.08.2023В Тюмени и Москве покупают больше всего обручальных колец в стране
16:19 09.08.2023Тюменские отельеры могут попасть в программу продвижения