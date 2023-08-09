Жители Тюменской области подали более 230 тысяч заявлений на Госуслугах в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 230 тысяч заявлений подали через портал Госуслуг жители Тюменской области за январь - июль 2023 года. Одной из самых востребованных услуг стало получение лицензий. Появились и новые сервисы, сообщает региональный департамент информатизации.

Это досудебное обжалование в сфере лицензионной деятельности. Срок рассмотрения жалобы составляет от 5 до 15 рабочих дней в зависимости от причины обращения. Кроме того, тюменцы могут обжаловать действия государственного органа. Специальная кнопка с возможностью подать жалобу интегрирована в электронную процедуру получения лицензий.

До 1 октября 2023 года механизм досудебного обжалования планируется распространить на все востребованные виды разрешений.

Отметим, что жителям региона уже доступна 81 социально-значимая услуга по различным сферам деятельности. Это социальная поддержка, охотничье хозяйство, земельные услуги и другие.