"Крапивный съезд" пройдет в музее "Дом колхозника" в Маранке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие "Крапивный съезд" состоится в музее "Дом колхозника" (ул. Школьная, 4) в с. Маранка Ярковского района 19 августа. Начало в 10 часов, сообщает создательница музея Оксана Климерова.

Гостей ждет деревенский фуршет с чаем, "крапивный марафон" — по заготовке растительного сырья, кулинарные мастер-классы с дегустациями, творческое мероприятие. Параллельно будут работать фотозоны и проходить экскурсии по музею.

Организаторы приглашают к сотрудничеству мастеров традиционных промыслов, ремесел, кулинарии и травничества, других направлений.

Подробности по телефону: +79323203953 или в группе мероприятия ВКонтакте.

Напомним, интерактивный музей-усадьба "Дом колхозника" с интерьером 1950-х годов принял первых гостей в июне. Усадьба включает дом-пятистенок с кухней и горницей, хозяйственные постройки. Подробнее — в материале.