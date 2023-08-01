Пенсионер из Заводоуковска передал свой УАЗ в зону СВО для тюменских бойцов

| Фото: пресс-служба Заводоуковского городского округа | Фото: пресс-служба Заводоуковского городского округа

Личный автомобиль УАЗ передал для тюменских бойцов в зоне СВО пенсионер из Заводоуковска Вячеслав Трескин. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме машины, он отправил военнослужащим несколько металлических канистр, запчасти. Мужчина также сшил для них три матраца и спальный мешок, смастерил небольшую печь-буржуйку.

"УАЗик полностью исправен, проходимость хорошая. Давно переживаю за бойцов на передовой. Рад, что смог оказать им помощь и внести небольшой вклад в общую победу", - поделился Вячеслав Трескин.

| Фото: пресс-служба Заводоуковского городского округа | Фото: пресс-служба Заводоуковского городского округа

УАЗ уже отправился в автосервис, где мастера проверят все узлы и агрегаты, после чего его доставят бойцам из Тюменской области.

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