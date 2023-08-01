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Мастер-классы, викторина и концертная программа ждут тюменцев в сквере "Казачьи луга"

Общество, 09:18 11 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничная программа "Россия начинается здесь!", посвященная Дню образования Тюменской области, пройдет в сквере "Казачьи луга" 14 августа. Начало мероприятия в 18 часов, сообщает пресс-служба департамента культуры администрации Тюмени.

Гостей праздника ждут выступления творческих коллективов Центра русской культуры и гостей, вокального ансамбля "Кавер Стиль", студии эстрадного вокала "Нота" Дворца творчества и спорта "Пионер".

Желающие также смогут принять участие в мастер-классах и тематической викторине с вручением призов от партнеров мероприятия.

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# день образования Тюменской области , Казачьи луга

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