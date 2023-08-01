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Тюменцев приглашают на картофельный фестиваль в Упорово

Общество, 08:02 14 августа 2023

здоровое-питание.рф | Фото: здоровое-питание.рф

Летний картофельный фестиваль "Картофан Криммович 2.0" во второй раз пройдет на стадионе "Центральном" в с. Упорово 19 августа. Для гостей мероприятия подготовили различные тематические конкурсы, сообщает пресс-служба агрофирмы "КРиММ".

Желающие смогут показать свое мастерство в приготовлении картофельных блюд, чистке корнеплодов на скорость. Гости проявят свой талант в карвинге. Силачи посоревнуются в подъёме мешков с картошкой, причем победитель заберет поднятый груз себе. Также будут работать аттракционы.

Фестиваль начнется в 12 часов.

Возрастное ограничение: 0+

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# агрофирма КРиММ , картофель

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