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Треть тюменцев хотят переоборудовать свои машины в электромобили

Экономика, 17:48 10 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переоборудовать свои машины в электромобили настроена треть жителей Тюмени. Главные причины - субсидии от государства, обнуление транспортного налога, низкая стоимость зарядки и безопасность авто на электричестве.

По данным группы Ренессанс страхование и платформы Авито Авто, 38 % респондентов готовы отдать за переоборудование до 500 тыс. рублей. На более внушительные суммы - до 1 млн рублей - решается лишь 5 % горожан.

За первые шесть месяцев 2023 года продажи полисов каско для электромобилей выросли почти в 3 раза (+185%) на сумму 48 млн рублей. Интересно, что в январе-июле 2022 года рост спроса равнялся 240% относительно 2021 года.

В 2024 году "Автотор" планирует переделать 5 тыс. бывших в употреблении иномарок в электромобили. Самыми надежными для эксплуатации после обновления тюменцы считают японские, немецкие и корейские автомобили. Ожидается, что эта мера поможет водителям экономить на ремонте и обслуживании до 100 тыс. рублей в год.

В опросе участвовали 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.

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# опрос , электромобили

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