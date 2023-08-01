Треть тюменцев хотят переоборудовать свои машины в электромобили

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переоборудовать свои машины в электромобили настроена треть жителей Тюмени. Главные причины - субсидии от государства, обнуление транспортного налога, низкая стоимость зарядки и безопасность авто на электричестве.

По данным группы Ренессанс страхование и платформы Авито Авто, 38 % респондентов готовы отдать за переоборудование до 500 тыс. рублей. На более внушительные суммы - до 1 млн рублей - решается лишь 5 % горожан.

За первые шесть месяцев 2023 года продажи полисов каско для электромобилей выросли почти в 3 раза (+185%) на сумму 48 млн рублей. Интересно, что в январе-июле 2022 года рост спроса равнялся 240% относительно 2021 года.

В 2024 году "Автотор" планирует переделать 5 тыс. бывших в употреблении иномарок в электромобили. Самыми надежными для эксплуатации после обновления тюменцы считают японские, немецкие и корейские автомобили. Ожидается, что эта мера поможет водителям экономить на ремонте и обслуживании до 100 тыс. рублей в год.

В опросе участвовали 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.