В преддверии Дня строителя Александр Моор вручил региональные награды представителям отрасли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя, прошло в ДК "Нефтяник" в Тюмени 10 августа. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил присутствующих в зале с профессиональным праздником и вручил региональные награды.

Глава региона напомнил, что Тюменская область входит в тройку регионов-лидеров по качеству жизни. Это высокое место в рейтинге определяют местные жители. По его словам, они справедливо считают регион одним из самых красивых и комфортных. В этом заслуга специалистов, которых можно объединить одной общей профессией, — строитель, сказал Александр Моор.

"За последние пять лет ввели в эксплуатацию почти восемь с половиной миллионов квадратных метров жилья, благоустроили 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок. В 2022 году тюменским строителям удалось поставить абсолютный рекорд и ввести в эксплуатацию 2 миллиона 245 тысяч квадратных метров жилья. Вы воплощаете в жизнь крупные инфраструктурные объекты – первую трехъярусную развязку в области, новые магистральные улицы, современные школы и детские сады, поликлиники и ФАПы, дома культуры, бассейны, спортивные комплексы. С 2018 года построено 80 социальных объектов", – сказал Александр Моор.

Глава региона остановился на конкретных достижениях строителей. Вместе со строителями в Тюменской области реализуют национальные проекты. Одними из первых включились в реализацию новых федеральных программ и механизмов поддержки строительства. Первый в стране дом с использованием инфраструктурных облигаций возведен именно в Тюмени. Также в регионе успешно реализуют проекты комплексного развития территорий (КРТ). Заключено уже 12 договоров КРТ. Более 250 семей переехали в новые квартиры. В 2023 году с опережением завершается расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Уже разрабатывается новая программа.

Тюменские строители восстанавливают социальные объекты и инфраструктуру в новых регионах России. За год специалисты обновили 15 сооружений в Краснодоне. Продолжается реконструкция еще десяти социальных объектов. "Это государственная задача, которая стоит перед всеми нами, я уверен, она будет решена", — подчеркнул губернатор.

Надежный тыл застройщикам обеспечивают предприятия строительной индустрии. В регионе успешно действуют крупные производства железобетонных изделий, стеновых, теплоизоляционных материалов, кровли, оконных и дверных блоков, лакокрасочной и другой продукции. За последние десять лет реализовано около 40 инвестиционных проектов в сфере строительной индустрии. Это позволяет в полном объеме обеспечивать регион современными строительными материалами, конструкциями и оборудованием.

"Прошлый год был непростым. Возникали сложности с поставками материалов и оборудования. Из-за санкций оказались разорванными кооперационные цепочки. Оглядываясь назад, видишь, сколько усилий пришлось приложить всем нам, чтобы сохранить те высокие темпы, показатели, которых достигла наша строительная отрасль. И нам это удалось. Поздравляю с праздником ветеранов отрасли. Вы являетесь отличным примером для молодого поколения, всегда готовы прийти на помощь, подсказать и направить. Тюменские строители — это большая семья, которая насчитывает более ста тысяч человек, готовых трудиться в любых условиях, создавая настоящее и будущее Тюменской области и всей страны", — заключил Александр Моор.

Губернатор вручил представителям отрасли региональные награды. Благодарность главы региона объявлена машинисту башенного крана 4 разряда участка №2 монтажных участков управления монтажных работ "Тюменская домостроительная компания" Станиславу Гайнитдинову; электросварщику ручной сварки 4 разряда участка №1 управления монтажных работ "Тюменская домостроительная компания" Николаю Столбову; штукатуру филиала "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-87" Ольге Гиздатуллиной из Тобольска; водителю автомобиля филиала "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-36" Александру Тарасову.

За выполнение особо важных заданий, способствующих социально экономическому развитию региона, благодарственное письмо правительства Тюменской области вручили генеральному директору ООО "Специализированный застройщик "Строительство Бизнес Коммерция Групп" Александру Мильченко. Также свидетельство получил советник генерального директора ООО "Стройимпульс" Игорь Олейников.

Глава Тюмени Руслан Кухарук добавил, что свой след оставило каждое поколение строителей. "Когда к нам приезжают гости из других городов, представители федеральных органов власти, обязательно приглашаю их в историческую часть. Мы гордимся всем, что дошло до наших времен. Обязательно включаем в программу и наши современные микрорайоны, то, что создается созидателями и строителями сегодняшнего дня. Мы гордимся тем, что Тюмень и регион являются одним из лидеров по вводу жилья в эксплуатацию. С каждым годом меняется отношение к тем самым миллионам квадратных метров жилья. Вы не просто вводите жилье, а создаете комфортные условия для жизни людей",— сказал глава Тюмени.

Представителей отрасли наградили почетными грамотами главы города и благодарностью администрации Тюмени.

Отметим, строители традиционно отмечают профессиональный праздник во второе воскресенье августа.

Инна Пахомова