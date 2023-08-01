Первый фестиваль семейных спектаклей "Сказочный мир" пройдет в трех городах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый театральный фестиваль семейных спектаклей "Сказочный мир" пройдет на площадках Тюмени, Тобольска и Ишима с 25 по 27 октября, сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в эфире программы "Час Тюмени" на радио "Вести FM" 11 августа.

По ее словам, к фестивалю могут добавиться и другие города области.

"Приедут театры со всех субъектов Уральского федерального округа. Наш театр кукол представит спектакли на площадке Тобольска. Фестиваль - это хорошая возможность для наших маленьких зрителей познакомиться с прекрасным миром сказочных героев", — сказала Елена Майер.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова