Первый фестиваль семейных спектаклей "Сказочный мир" пройдет в трех городах Тюменской области
Общество, 08:56 14 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Первый театральный фестиваль семейных спектаклей "Сказочный мир" пройдет на площадках Тюмени, Тобольска и Ишима с 25 по 27 октября, сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в эфире программы "Час Тюмени" на радио "Вести FM" 11 августа.
По ее словам, к фестивалю могут добавиться и другие города области.
"Приедут театры со всех субъектов Уральского федерального округа. Наш театр кукол представит спектакли на площадке Тобольска. Фестиваль - это хорошая возможность для наших маленьких зрителей познакомиться с прекрасным миром сказочных героев", — сказала Елена Майер.
Возрастное ограничение: 0+.
Инна Пахомова