Ямальские истории представят на выставке "Тепло Арктики" в Тюмени в октябре
Выставку "Тепло Арктики" откроют в рамках нацпроекта "Культура" в Тюмени в октябре.
Об этом сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в эфире программы "Час Тюмени" на радио "Вести FM".
Выставка "Тепло Арктики" — совместный проект с музейно-выставочным комплексом им. И.С. Шемановского, расположенном в Салехарде.
"Основой художественной коллекции являются семь направлений. Будет представлена вся палитра развития Ямала, в том числе, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура и местная кухня. Это яркий современный интерактивный проект. Когда я увидела его у коллег, мы сразу попробовали с ними договориться. И они согласились его привезти в Тюмени", — добавила директор департамента культуры Тюменской области.
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Инна Пахомова