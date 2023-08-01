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Ямальские истории представят на выставке "Тепло Арктики" в Тюмени в октябре

Общество, 09:29 14 августа 2023

из сообщества "МВК имени И. С. Шемановского" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "МВК имени И. С. Шемановского" во ВКонтакте

Выставку "Тепло Арктики" откроют в рамках нацпроекта "Культура" в Тюмени в октябре.

Об этом сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в эфире программы "Час Тюмени" на радио "Вести FM".

Выставка "Тепло Арктики" — совместный проект с музейно-выставочным комплексом им. И.С. Шемановского, расположенном в Салехарде.

"Основой художественной коллекции являются семь направлений. Будет представлена вся палитра развития Ямала, в том числе, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура и местная кухня. Это яркий современный интерактивный проект. Когда я увидела его у коллег, мы сразу попробовали с ними договориться. И они согласились его привезти в Тюмени", — добавила директор департамента культуры Тюменской области.

из сообщества "МВК имени И. С. Шемановского" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "МВК имени И. С. Шемановского" во ВКонтакте

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# выставка , Елена Майер , национальный проект Культура

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