Тюменский студент стал вторым на марафоне "Европа - Азия"

| Фото: организаторов марафона | Фото: организаторов марафона

Студент института материнства и детства Тюменского медицинского университета Андрей Лаврентьев стал вторым на марафоне "Европа - Азия" в Екатеринбурге. Легкоатлет преодолел дистанцию 42,2 км и выиграл сертификат на 120 тыс. рублей, сообщает вуз.

"Марафон "Европа - Азия" - это крупные международные старты с высокой конкуренцией. Среди участников были чемпионы и призеры различных соревнований всероссийского уровня, поэтому второе место - это большой успех", - отметил он.

На старт вышли спортсмены из семи стран, всего более 3 тыс. 100 человек. Андрей Лаврентьев пробежал дистанцию за 2 часа, 34 минуты и 20 секунд, уступив победителю 47 секунд.

Легкоатлета подготовили к стартам его личный тренер Сергей Кульпин, старшие преподаватели кафедры физвоспитания и ЛФК Тюменского медуниверситета Юрий Сапунов и Илья Ковалевский.

Андрей Лаврентьев станет участником Тобольского марафона 3 сентября.