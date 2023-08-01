Тюменская студентка выиграла грант на обучение педагогов навыкам первой медпомощи

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Студентка четвертого курса института клинической медицины ТМУ Алина Березина выиграла 133 тыс. рублей на реализацию социального проекта "Вызов принят". Он направлен на обучение педагогов школ навыкам оказания первой помощи, сообщают волонтеры-медики.

Алина Березина признана победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в рамках Всероссийского форума волонтеров-медиков 2023. Свой проект она начнет реализовывать в первом полугодии 2024 года. Будет создана серия клипов по оказанию первой помощи совместно с Тюменской станцией скорой медицинской помощи.