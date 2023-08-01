Более 5,7 тыс. электронных свидетельств о рождении оформили тюменцы в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5,7 тыс. электронных свидетельств о рождении с помощью суперсервиса госуслуг "Рождение ребенка" оформили тюменцы с начала 2023 года. В 2022 году количество таких свидетельств составило около 700 штук, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Количество медицинских свидетельств на бумажном носителе за данный период сократилось практически в два раза. Во втором полугодии 2022 года было сделано 12 тыс. экземпляров и 5 тыс. 265 штук - с января по июль 2023 года.

С помощью суперсервиса можно оформить: электронное свидетельство о рождении; СНИЛС; ИНН; полис ОМС; свидетельство о регистрации по месту жительства; сертификат на материнский капитал.

Электронная регистрация ребенка дает множество преимуществ. С помощью портала госуслуг можно не только оформить необходимые для ребенка документы, но и зарегистрировать по месту жительства; оформить различные пособия; осуществить прикрепление к поликлинике; записать к врачу; записать в детский сад.