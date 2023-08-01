В Тюмени сотрудники фонда "Защитники Отечества" продолжают обучение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Третий модуль обучения пройдут социальные координаторы-сотрудники филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области в конце августа.

"Все координаторы проходят обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Третий модуль пройдет на базе Тюменского государственного университета. Основная часть программы будет касаться работы координаторов и психологов. Разберем различные кейсы, внимание уделим выстраиванию процессов, взаимодействию со всеми структурами, которые заинтересованы в том, чтобы оказывать поддержку нашим ветеранам и семьям погибших", — рассказала руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко.

На сегодняшний день при фонде работают 28 социальных координаторов. Пять из них трудоустроены в Тюмени, еще 23 — в муниципальных образованиях. Социальных координаторов набрали еще в апреле. В основном это люди, которые ранее работали в социальной сфере, также есть серебряные волонтеры, участник СВО, родные военнослужащих, которые находятся на спецоперации.

Филиал фонда в Тюменской области расположен по адресу: переулок Приисковый, 12. Часы работы: с понедельника по пятницу — с 9 до 18 часов. Окна работают без обеда. Выходные: суббота и воскресенье.

Александра Чайкина