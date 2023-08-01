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В Голышманово предприниматель организовала курсы красоты для селян

Общество, 09:47 13 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курсы красоты организовала для селян индивидуальный предприниматель Надежда Золотарёва из поселка Голышманово. Она разработала социальный проект "Красивые люди" и обучает женщин парикмахерскому искусству, оформлению бровей и гигиеническому маникюру, пишет КП-Тюмень.

Проект женщина реализует в двух населённых пунктах. На грантовые средства, выигранные на муниципальном конкурсе гражданских инициатив, Надежда Золотарева приобрела необходимые расходные материалы и оборудование.

"В малых деревнях и селах нет специалистов, салонов красоты. Мои ученицы после окончания курсов смогут сами постричь мужа, детей, внуков, знакомых. А самое главное - они научатся ухаживать за собой, чтобы оставаться привлекательными на долгие годы", - рассказала Надежда Золотарёва.

В октябре она планирует подвести итоги проекта "Красивые люди". Две команды примут участие в состязаниях.

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# Голышманово , предпринимательство

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