Постоянную экспозицию о мировом искусстве откроют в Тюмени

| Фото: предоставлено ТМПО | Фото: предоставлено ТМПО

Постоянную экспозицию о мировом искусстве с работами мастеров Западной Сибири откроют в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 20 августа. Старт выставки под названием "Шедевры художественной коллекции" приурочили к празднованию 79-летия со дня образования региона, сообщает информационный центр правительства области.

"Это целостное представление о развитии искусства как общего процесса мировой культуры, в который органично вошли работы региональных мастеров", - сказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

Пространство продумано до мелочей: современное музейное оборудование, экспозиционный дизайн, профессиональный свет и аудиосопровождение. Экспозиция дополнена пятью тактильными копиями произведений для удобства незрячих и слабовидящих посетителей, а также гостей с ментальными особенностями.

Открытие состоится 20 августа в 16 часов. В этот день вход для всех будет бесплатным. В дальнейшем можно приобрести по "Пушкинской карте". Возрастное ограничение: 12+.