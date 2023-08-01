73 добровольных пожарных дружины создано в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

73 добровольных пожарных дружины создано в 17 муниципальных образованиях Тюменской области. Из них 33 дружины состоят в реестре МЧС, с остальными ведется работа по их регистрации - обучение, страхование и медосвидетельствование.

Накануне на базе отдельного поста противопожарной службы Тюменской области № 104 в с. Онохино кандидатов в добровольную пожарную дружину познакомили с первичными средствами пожаротушения.

Интерес к участию в добровольных пожарных дружинах повысился после майских пожаров. Тогда сотни людей стали волонтерами и помогали бороться с огнем. Многие из них приняли решение повысить квалификацию и стать помощником спасателей на постоянной основе в составе добровольной пожарной дружины, сообщает пресс-служба глава Тюменского района.