38 семей проходят реабилитацию по пилотному проекту в тюменском центре "Родник"

| Фото: admtyumen.ru (архив) | Фото: admtyumen.ru (архив)

38 семей по пилотному проекту реабилитации и абилитации детей с инвалидностью оздоравливаются в тюменском центре "Родник" с 4 августа. У многих юных подопечных центра проблемы с речью, сообщает пресс-служба учреждения.

Коммуникации ребят здесь учат не только атмосферой добра, заботы и понимания, на это нацелены и занятия по специальным методикам, например,

музыкой. Дети, которые поначалу даже не смотрят в глаза, открываются. Это хорошо заметно на музыкальных занятиях. Музыкальность не зависит от интеллекта, считает социальный педагог Огорелкова Галина. Она также вовлекает ребят в игру на шумовых инструментах — трещотках, бубнах, маракасах, ложках и других. Пробуют все по очереди, отбивают ритм под музыку, играют на том, что нравится и каждый проявляет себя, как может.

Социальный педагог Елизавета Богомолова занимается с детьми логоритмикой. Методика основана на звукоподражании. Ничего не нужно заучивать. Это дает возможность в домашних условиях самостоятельно играть с ребенком в игры с речевым сопровождением. Использовать при этом любой материал: мячики, шишки или грецкие орехи. Важно не ждать результат сразу, а повторять снова и снова. Это помогает детям преодолеть нарушения речи, справиться с различными формами дизартрии, заикания.

Еще ребята здесь участвуют в творческих конкурсах. Например, сейчас "Родник" участвует в межрегиональном фестивале организаций отдыха детей "Нас объединяет культура". Для участия выбрали две номинации: конкурс видеороликов "Игры народов России" и фотоконкурс "Рукотворные чудеса". Это тоже способ научиться общаться со сверстниками и взрослыми, приобрести уверенность в своих силах, сделать еще один шаг к здоровью.