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Два тюменских фильма участвуют в российском фестивале "Короче"

Общество, 17:25 12 августа 2023

группа "Кинокомпания Пушка" во ВКонтакте | Фото: группа "Кинокомпания Пушка" во ВКонтакте

Короткометражки "Незримое" и "Не спеши" участвуют в одном из главных российских фестивалей короткометражного и дебютного кино "Короче". Проекты включены во внеконкурсную программу, сообщает кинокомпания "Пушка"

Пост-хоррор с социальным подтекстом "Незримое" срежиссировал Владимир Мотырев. Сюжет фильма рассказывает о трудном подростке-девушке. После очередной ссоры с родителями она начинает замечать у себя в доме незримую силу. Режиссером драмы "Не спеши" выступил Юрий Шевченко. Это лента о трех друзьях, которые надолго застревают на безлюдной трассе, где их настигает водоворот событий, из которого выбраться удастся не всем.

Фестиваль пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде. Подробности размещены на официальном сайте.

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# кино , короткометражки

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