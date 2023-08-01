Два тюменских фильма участвуют в российском фестивале "Короче"

| Фото: группа "Кинокомпания Пушка" во ВКонтакте | Фото: группа "Кинокомпания Пушка" во ВКонтакте

Короткометражки "Незримое" и "Не спеши" участвуют в одном из главных российских фестивалей короткометражного и дебютного кино "Короче". Проекты включены во внеконкурсную программу, сообщает кинокомпания "Пушка"

Пост-хоррор с социальным подтекстом "Незримое" срежиссировал Владимир Мотырев. Сюжет фильма рассказывает о трудном подростке-девушке. После очередной ссоры с родителями она начинает замечать у себя в доме незримую силу. Режиссером драмы "Не спеши" выступил Юрий Шевченко. Это лента о трех друзьях, которые надолго застревают на безлюдной трассе, где их настигает водоворот событий, из которого выбраться удастся не всем.

Фестиваль пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде. Подробности размещены на официальном сайте.