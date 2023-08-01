Тюменский психолог развеяла мифы о левшах

| Фото: группа "Центр ТюмГУ «Новое движение»" во ВКонтакте | Фото: группа "Центр ТюмГУ «Новое движение»" во ВКонтакте

Леворукость не является отклонением от нормы. Загадка кроется в специфической мозговой организации психической деятельности левшей. На роль главного исполнителя претендуют правое полушарие и подкорковые структуры мозга.

Об этом рассказала ведущий психолог регионального центра "Семья" Александра Ставрова.

Она развеяла миф о том, что определить левшей можно еще внутриутробно, заметив, какой палец сосет малыш. Она также отметила, что переучивать левшей не надо. В силу активности правого полушария они отличаются от правшей не только владением руки, но и другими особенностями.

"Они хорошо запоминают чужую речь и могут использовать ее целыми блоками, осваивают чтение и могут легко пересказывать. Они величайшие имитаторы и у них замечательно развита фантазия", – рассказала эксперт.

Отметим, 13 августа отмечается Международный день левшей, пишет "Тюменская область сегодня".