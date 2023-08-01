Фонды музея-заповедника в Тобольске открыли для посетителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интересную серию экскурсий открыли в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, сообщает пресс-служба учреждения.

По четвергам в 11 часов начинается интерактивная экскурсия по выставочному проекту "Музей. Фонды. Открыто" в новом фондохранилище Тобольского музея-заповедника. Оно расположено на территории Тюремного замка (Красная площадь 5, строение 4, вход через территорию Тюремного замка).

Каждый четверг посетителей ждет новая тема. Так, 8 августа гостям показали документальные реликвии и коллекции фарфоровых изделий из запасников музея, 10 августа — рассказали о формировании музейных коллекций. В планах на август — познакомить аудиторию с историей моды в экспонатах музея, с коллекцией графики.

Записаться на сборную или индивидуальную экскурсию по сокровищнице музейных фондов тобольских музеев можно по телефону: 8 (3456) 26-57-27.