  • 13 августа 202313.08.2023воскресенье
  • USD98,2066
    EUR107,9723
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Раскраски познакомят тюменских школьников с историей родного края

Общество, 19:51 13 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 монохромных картинок, где изображены муниципалитеты, областной центр и северные округа, подготовили для школьников организаторы проекта "Путешествие по Тюменской области". Они знакомят школьников с историей родного края, пишет "Тюменская область сегодня".

На каждой раскраске перечислена информация о достопримечательностях, археологических находках, животном мире, географических объектах и других особенностях той или иной территории.

Также для ребят сделали одноименный видеоурок, где рассказывается об особенностях устройства региона, его символике, истории.

Найти раскраски и посмотреть видеоурок можно на сайте проекта "Путешествие по Тюменской области", который в 2023 году победил в конкурсе грантов губернатора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# история , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 13.08.2023Раскраски познакомят тюменских школьников с историей родного края
18:53 13.08.2023Фонды музея-заповедника в Тобольске открыли для посетителей
18:00 13.08.202314 августа - события дня
17:42 13.08.2023Об адаптации первоклассников к школе расскажут тюменские психологи