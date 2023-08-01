Раскраски познакомят тюменских школьников с историей родного края

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 монохромных картинок, где изображены муниципалитеты, областной центр и северные округа, подготовили для школьников организаторы проекта "Путешествие по Тюменской области". Они знакомят школьников с историей родного края, пишет "Тюменская область сегодня".

На каждой раскраске перечислена информация о достопримечательностях, археологических находках, животном мире, географических объектах и других особенностях той или иной территории.

Также для ребят сделали одноименный видеоурок, где рассказывается об особенностях устройства региона, его символике, истории.

Найти раскраски и посмотреть видеоурок можно на сайте проекта "Путешествие по Тюменской области", который в 2023 году победил в конкурсе грантов губернатора.