Площадь 100-летия Исетского района торжественно откроют осенью

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С ходом строительства площади 100-летия Исетского района ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в муниципалитет 13 августа. Работы здесь начались в апреле 2023 года, завершить их планируется осенью.

Территория на ул. Кирова в с. Исетское заметно преобразилась. Раньше здесь стояли два старых дома. В 2022 году строения снесли, а площадку подготовили под строительство.

Сейчас на площади оборудован тротуар, парковочные места, налажено освещение. Установлены несколько скульптурных композиций и входная группа в виде двух стел, на которых размещены название места и герб. Здесь же есть скульптура рыси – именно она фигурирует на гербе и флаге района.

Есть и памятник основателю Исетского острога Давыду Андрееву. Как рассказала заведующая Исетским народным краеведческим музеем им. А.Л. Емельянова Галина Коленова, архивных документов, в которых говорится о его внешнем виде, не сохранилось. "Его образ получился собирательным. Мы представляем его могучим, сильным человеком", – отметила она.

По центру площади установлены часы с подсветкой. Это символ музейщиков, хранителей времени. Отметим, площадь 100-летия района расположена перед зданием Исетского народного краеведческого музея им. А.Л. Емельянова.

Осенью здесь установят арку с колоколом – символом православия. Рядом откроют информационный стенд с историей возникновения церквей в Исетском районе. До конца 2023 года на площади появится детская площадка в виде острога. А у старообрядческой избы гостей мероприятий будут встречать шаньгами, испеченными по старинным рецептам.

Также возле каждого из пяти экспонатов боевой техники установлены информационные стойки с QR-кодами. Пройдя по меткам, можно ознакомиться с характеристиками и историей техники. На БТР-70 собраны фотографии мужчин, которые воевали в горячих точках.

Торжественное открытие площади 100-летия Исетского района запланировано на сентябрь-октябрь 2023 года.

Добавим, в июле завершилось рейтинговое голосование по наименованию площади в с. Исетское. Из предложенных вариантов большинством голосов выбрали – "Площадь 100-летия района".

В ходе поездки в Исетский район Александр Моор также посетит областную больницу после капитального ремонта и побывает на празднике, посвященном юбилею муниципалитета.

Инна Пахомова