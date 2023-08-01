Тюменские педагоги вошли в состав экспедиции "Восточный бастион. Курильская гряда"
Педагоги тюменского Дворца творчества и спорта "Пионер" Екатерина Зиалхакова и Ольга Матвеева вошли в команду сводной экспедиции "Восточный бастион. Курильская гряда".
С июля по август на Курильских островах они приняли участие в долгосрочной комплексной экспедиции. Педагогов пригласили в качестве участников археологической группы. В течение месяца они занимались проведением разведки поселений айонов на островах Итурупу, Уруп и Симушир.
Уже скоро Екатерина Зиалхакова и Ольга Матвеева вернутся в Тюмень и поделятся подробной историей своего увлекательного путешествия, сообщает пресс-служба дворца "Пионер".
Экспедиция "Восточный бастион. Курильская гряда" - совместный проект Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны России.