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Тюменские педагоги вошли в состав экспедиции "Восточный бастион. Курильская гряда"

Общество, 13:31 13 августа 2023

пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер"

Педагоги тюменского Дворца творчества и спорта "Пионер" Екатерина Зиалхакова и Ольга Матвеева вошли в команду сводной экспедиции "Восточный бастион. Курильская гряда".

С июля по август на Курильских островах они приняли участие в долгосрочной комплексной экспедиции. Педагогов пригласили в качестве участников археологической группы. В течение месяца они занимались проведением разведки поселений айонов на островах Итурупу, Уруп и Симушир.

Уже скоро Екатерина Зиалхакова и Ольга Матвеева вернутся в Тюмень и поделятся подробной историей своего увлекательного путешествия, сообщает пресс-служба дворца "Пионер".

Экспедиция "Восточный бастион. Курильская гряда" - совместный проект Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны России.

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# археология , педагоги

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