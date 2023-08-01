Книгу и спектакль для больных детей создаст студентка ТМУ

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Книгу и спектакль для больных детей создаст студентка второго курса Тюменского медицинского университета Анастасия Ермолович. Проект "Добрый Кузя" второкурсница реализует за счет гранта Росмолодежи в размере 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба вуза.

По словам Анастасии Ермолович, "Добрый Кузя" первоначально был разработан для ребят, попавших в медицинское учреждение. Но не менее важной для героя проекта стала работа в реабилитационных центрах, где дети, часто это трудные подростки, и ребята с особенностями здоровья учатся взаимодействовать друг с другом.

"Позже мы стали работать с ребятами, чьи родители находятся в зоне СВО, и находящимися в сложной жизненной ситуации. Все дети любят сказки и просят, чтобы мы их рассказывали, так и возникла идея совместно создавать сказочные события. А потом мы решили, что эти сказки и рисунки, которыми мои подопечные сопровождают рассказ, можно объединить в книгу" , - рассказала автор проекта.

С 2021 года сказочный домовенок Кузя приходит к детям, попавшим в больницу, и организует для них досуг. В роли доброго героя выступает Анастасия и представили ее команды волонтеров. Благодаря такой сказочной терапии ребята быстрее проживают острое травмирующее событие, у них понижается уровень тревожности, раскрывается творческий потенциал и налаживается общение со сверстниками.

Сначала проект был запущен в нескольких городах Ямала, в конце 2022 года заработал в Тюмени, а с мая 2023 - получил продолжение в Москве и Санкт-Петербурге. По мотивам сказок автор проекта и ее команда также собираются поставить спектакль. Планируется, что книга и спектакль будут выпущены в конце 2023 года.