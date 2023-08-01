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Тюменский аграрный вуз проведет дополнительный набор абитуриентов на бюджет

Общество, 15:09 14 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительный прием на бюджет по программам бакалавриата в ГАУ Северного Зауралья пройдет с 15 по 22 августа. Вступительные испытания по всем формам обучения на бакалавриат состоится с 24 по 26 августа, сообщает управление по информационной политике вуза.

26 августа закончится срок приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата по всем формам обучения на бюджетные места проводится в следующие сроки: 27 августа – публикация конкурсных списков; 28 августа – завершение выставления отметок об оригинале и приема оригинала от лиц, подлежащих зачислению; 29 августа – издание приказа о зачислении.

Абитуриенты могут оформить заявление о приеме на обучение в приемной комиссии по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 13, на официальном сайте вуза, а также на портале "Госуслуги".

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# абитуриенты , ГАУ Северного Зауралья , прием абитуриентов , приемная кампания

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