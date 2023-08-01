Тюменский студент выиграл 1 млн рублей на стартап HemoTaker

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1 млн рублей выиграл студент Тюменского медицинского университета Фёдор Плотников на разработку поликлинического инъектора. Проект шестикурсника HemoTaker поддержали эксперты Всероссийского конкурса "Студенческий стартап", сообщает вуз.

"Проект позволит решить ряд клинических проблем, которые возникают у медицинских работников: сложности при поиске вен на поверхности кожи, неточное определение глубины их залегания, появление гематом у пациентов после проведения процедуры венепункции. Устройство определит глубину залегания вены и не позволит пробить ее насквозь, стабилизирует иглу и компенсирует тремор рук медработника", - рассказал Фёдор Плотников.

Студент реализует проект HemoTaker вместе с выпускником ТюмГУ Иваном Дёминым. Сейчас они прорабатывают техническую часть, тестируют отдельные детали устройства.

Прототип поликлинического инъектора будет готов к октябрю 2024 года.