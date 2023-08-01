Экофестиваль "Eco G 2.0" пройдет в правительстве ЯНАО в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экофестиваль "Eco G 2.0" проведут в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени 20 августа. С 14 до 18 часов жителей ждет образовательная, творческая и развлекательная программа.

"Вообще летом в городе на выходных не хватает площадок, где можно собрать большое количество людей. Представительство ЯНАО же выбрали, так как это новая и интересная площадка, в том числе на Ямале сейчас довольно сильно развивается экологическая повестка", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Ярослава Стрельцова.

На площадке пройдут мастер-классы по вторичному использованию вещей, лепке из глины, варке твёрдых духов, созданию открыток на экобумаге. Состоится ярмарка от тюменских экопроизводителей и множества экологичных брендов. Проведут и своп - каждый может принести одежду, которую хочет обменять. Также будет организован раздельный сбор. Можно сдать макулатуру, чистый пластик и крышечки. После основной части начнется квартирник.

Кроме этого, сейчас идет прием заявок на форум "Eco G 2.0", который состоится с 18 по 19 августа в Тюмени. Для студентов запланированы экскурсии на экологические предприятия, различные образовательные лекции и стратегическая сессия. Зарегистрироваться можно в официальной группе во ВКонтакте.

Напомним, экофестиваль и форум - это проект студентов Тюменского госуниверситета. Они выиграли от Росмолодежи грант более 2 млн рублей.

Виктория Макарова