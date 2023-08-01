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Убитую косулю нашли в Тюменском районе

Происшествия, 16:27 15 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

76 выездов на территорию охотничьих угодий в рамках постоянного рейда и 31 выездное обследование в особо охраняемых природных территориях провели сотрудники Госохотдепартамента в Тюменской области. Они выявили 13 правонарушений, в том числе с признаками состава преступления по ст. "Незаконная охота", сообщает пресс-служба регионального Госохотдепартамента.

Так, в Тюменском районе на территории заказника регионального значения "Лебяжье" обнаружена туша самки косули сибирской с огнестрельным ранением в голову. Проводится доследственная проверка. В Армизонском, Абатском, Нижнетавдинском районах установлены факты нахождения граждан в охотничьих угодьях с оружием без разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Кроме того, в Армизонском районе изъят карабин под патрон калибра 5,45*39 мм. По данному факту проводится проверка. В Абатском, Вагайском, Викуловском, Казанском и Тобольском районах было зафиксировано нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

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# незаконная охота

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