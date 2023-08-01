Губернатор Тюменской области выразил соболезнования жителям Дагестана

Соболезнования в связи с трагедией в Республике Дагестан выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня ночью произошла трагедия в Республике Дагестан, десятки погибших и раненых. От лица жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь, подчеркнул Александр Моор.

Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане. Глава государства желает скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщаении кремля.