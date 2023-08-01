День заводского гудка пройдет в Тюмени в Загородном саду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День заводского гудка пройдет в Загородном саду 21 августа в 12 часов. Мероприятие посвящено труженикам города, работавшим на предприятиях Тюмени в послевоенное время, сообщает пресс-служба регионального отделения Бессмертного полка.

23 августа на площади Памяти пройдет мероприятие "Курская дуга". Тюменцев приглашают прийти с портретами близких, воевавших на Курской дуге. Мероприятие начнется в 12 часов. 0+