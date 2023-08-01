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Запуск блока племрепродуктора индейки в Тюменской области – исторический момент для птицеводства России

Экономика, 18:19 15 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запуск десятого блока племенного репродуктора индейки в Тюменской области – исторический момент для птицеводства России. О важности реализации инвестпроекта группой компаний "Дамате"в Исетском районе рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ТГ-канале.

"Если раньше птицеводы везли яйцо из-за рубежа, а в нашей стране выращивали только птицу, то теперь все этапы локализованы. Экономия - миллионы евро. С руководителем группы компаний "Дамате" Наумом Бабаевым вспомнили, как начинался этот масштабный инвестиционный проект в 2021 году. Тогда мы даже не предполагали, что получение отечественного генетического материала для развития птицеводства станет настолько важным для России", - подчеркнул Александр Моор.

t-l.ru

Глава региона отметил, что компания является давним и надежным партнером Тюменской области. Председателю совета директоров "Дамате" Науму Бабаеву вручен Знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью". "Мы оба уверены, что впереди - новые совместные проекты и общие победы", - убежден губернатор.

t-l.ru

Отметим, объем инвестиций в проект превышает 6 млрд рублей. После выхода на плановую мощность предприятие будет каждый месяц производить 1 млн штук инкубационного яйца. На промплощадке уже трудятся 119 жителей Исетского района, а в целом будет создано 200 рабочих мест.

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# Александр Моор , Дамате , инвестиции , индейка

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